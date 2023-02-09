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1 час назад

Глава TotalEnergies Пуянне заявил, что мирового рынка нефти больше нет

Газета.Ruиещё 1

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что единого глобального рынка больше нет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава TotalEnergies Пуянне: Мирового рынка нефти больше нет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, что мирового рынка нефти больше не существует. Это большой урок из того, что происходит", - сказал он. Пуянне отметил, что мир не оценил пока еще последствия от формирования "серого рынка" поставок нефти, который складывается из-за текущей ситуации в отрасли.

"Российская нефть находит новое место на рынке - Китай и Индию, но что касается российских нефтепродуктов - куда они будут направлены? Африка, Южная Америка? Это загадка", - указал он.

В то же время, спрос на нефть продолжает расти и необходимо обеспечить предложение. По словам Пуянне, стабильными поставщиками остаются страны - члены ОПЕК. Кроме того, он прогнозирует увеличение экспорта американской сланцевой нефти. Вместе с тем ранее Bloomberg написал, что будущее сланцевых компаний в США туманно, несмотря на прибыль в конце 2022 года.

Компании,ОПЕК,
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