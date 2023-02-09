Глава TotalEnergies Пуянне: Мирового рынка нефти больше нет

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что единого глобального рынка больше нет. Об этом сообщает ТАСС.

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"Я считаю, что мирового рынка нефти больше не существует. Это большой урок из того, что происходит", - сказал он. Пуянне отметил, что мир не оценил пока еще последствия от формирования "серого рынка" поставок нефти, который складывается из-за текущей ситуации в отрасли.

"Российская нефть находит новое место на рынке - Китай и Индию, но что касается российских нефтепродуктов - куда они будут направлены? Африка, Южная Америка? Это загадка", - указал он.