Walt Disney проведет реорганизацию и уволит 7 тыс. сотрудников

Компания The Walt Disney будет реорганизована в три подразделения и сократит 7 тыс. сотрудников. Как передает агентство Bloomberg, об этом в среду сообщил генеральный директор компании Роберт Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов.
Согласно информации агентства, одно из подразделений будет отвечать за развлекательный контент кино и телевидения. Второе подразделение займется спортивными программами, третье - тематическими парками, товарами и круизными лайнерами.
По данным агентства, Айгер сообщил, что реорганизация направлена на повышение прибыли компании. Ее руководство рассчитывает сэкономить $5,5 млрд.
The Walt Disney Company - крупная американская компания в области индустрии развлечений, основанная на базе мультипликационной студии Уолта Диснея.