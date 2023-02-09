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1 час назад

Walt Disney проведет реорганизацию и уволит 7 тыс. сотрудников

ТАССиещё 1

Компания The Walt Disney будет реорганизована в три подразделения и сократит 7 тыс. сотрудников. Как передает агентство Bloomberg, об этом в среду сообщил генеральный директор компании Роберт Айгер в ходе телеконференции с участием инвесторов.

Walt Disney проведет реорганизацию и уволит 7 тыс. сотрудников
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации агентства, одно из подразделений будет отвечать за развлекательный контент кино и телевидения. Второе подразделение займется спортивными программами, третье - тематическими парками, товарами и круизными лайнерами.

По данным агентства, Айгер сообщил, что реорганизация направлена на повышение прибыли компании. Ее руководство рассчитывает сэкономить $5,5 млрд.

The Walt Disney Company - крупная американская компания в области индустрии развлечений, основанная на базе мультипликационной студии Уолта Диснея.

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