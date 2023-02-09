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1 час назад

ФАС одобрила ходатайство "Татнефти" о покупке бизнеса Nokian Tyres в России

ТАСС

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства "Татнефти" о приобретении российского бизнеса финской компании Nokian Tyres, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

ФАС разрешила «Татнефти» купить бизнес Nokian Tyres в России
Фото: ТАССТАСС

"ФАС России одобрила три ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres", - сообщили в ФАС.

Однако, как отмечает служба, если на эту сделку распространяются положения указа президента РФ, то она может быть совершена только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

ФАС сообщала о получении ходатайства от компании в декабре. По данным Роспатента, ООО "Нокиан Тайерс" подала заявки на товарные знаки "Торстен" и Torsten, Ikonan, Ikon.

Ранее обе компании сообщили о достижении договоренности по продаже "Татнефти" российских активов Nokian Tyres, включая завод в городе Всеволожск Ленинградской области. Сумма сделки ориентировочно составит €400 млн.

В конце июня Nokian Tyres приняла решение уйти с российского рынка. В компании заявляли, что рассматриваются несколько различных вариантов ухода, включая деятельность в стране в "автономном режиме". При этом сообщалось, что завод во Всеволожске, мощность которого оценивается в 16 млн шин в год, продолжит выпуск продукции. Но позже в компании заявляли, что возможен простой завода из-за нехватки сырья.

Компании,ФАС России,Роспатент,Татнефть,
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