Чистая прибыль Сбера в январе выросла на 10%

Сбербанк в январе 2023 года нарастил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 9,8%, до 110,1 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Фото: ТАСС ТАСС

"Несмотря на сильный финансовый результат в январе прошлого года, банк обеспечил прирост чистой прибыли на 10% г/г, заработав более 110 млрд рублей в январе 2023 года", - указано в материалах банка.

Видео дня

Отмечается, что чистый процентный доход в январе вырос на 16,4% в годовом выражении, до 173,8 млрд рублей на фоне роста доли розничных кредитов и снижения доли валютных активов в структуре работающих активов. Чистый комиссионный доход увеличился на 14,9%, до 45,6 млрд рублей. В январе стоимость риска приблизилась к нормализованному уровню и составила 1,1%.

Согласно данным отчета, розничный кредитный портфель банка составил 12,2 трлн рублей, показав рост на 1% за январь в основном за счет ипотечного кредитования, кредитных карт, остатки по которым прибавили более 3% за месяц.

Корпоративный кредитный портфель банка составил 18,6 трлн рублей и снизился на 0,9% за месяц, что было вызвано погашением кредитов несколькими крупными заемщиками. В январе корпоративным клиентам было выдано порядка 800 млрд рублей.

Банк отмечает, что качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности составила 2,2% на конец января.

Средства физических лиц составили 17,5 трлн рублей, снизившись на 4,7% за отчетный месяц, что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре прошлого года. Прирост средств за декабрь 2022 года - январь 2023 года превысил 3%.

Средства юридических лиц снизились на 4,5% в январе, до 8,3 трлн рублей в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка.