Unilever заявила о риске прекращения деятельности в России

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, заявила о риске прекращения деятельности в России. Об этом говорится в распространенном в четверг годовом отчете компании.

"Мы продолжим пересматривать и разглашать информацию о финансовых последствиях от конфликта. Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов", - отмечается в документе.

"Мы даем работу более 3 тыс. человек в России и в 2022 году доля [российского] бизнеса в обороте группы составила 1,4%, а в чистой прибыли группы - 2%. По состоянию на 31 декабря 2022 года, размер наших активов в России составлял около €900 млн, включая четыре предприятия", - говорится в отчете.

В марте прошлого года Unilever приостановила экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине. Тогда же она сообщила, что прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, однако продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".