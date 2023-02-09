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1 час назад

Spotify начал ликвидацию юридического лица в России

Елена Прошина

Как следует из данных аналитической системы «Спарк», музыкальная стриминговая платформа Spotify запустила ликвидацию своего юридического лица в России. Об этом сообщает ТАСС.

Spotify начал ликвидацию юридического лица в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юридическое лицо шведского сервиса было зарегистрировано в России девять лет назад. Согласно данным «Спарк», 6 февраля 2023 года Spotify направил обращение для госрегистрации в связи с ликвидацией.

Напомним, что Spotify не работает в России с 11 апреля 2022 года. Такое решение руководство музыкального сервиса приняло «после тщательного анализа текущей ситуации». На сегодняшний день все сервисы Spotify, как и само приложение, недоступны на территории России.

Ранее стало известно, что расходы компании Spotify на маркетинг и продажи выросли на треть в конце 2022 года.

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