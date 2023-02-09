Spotify начал ликвидацию юридического лица в России

Как следует из данных аналитической системы «Спарк», музыкальная стриминговая платформа Spotify запустила ликвидацию своего юридического лица в России. Об этом сообщает ТАСС.

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Юридическое лицо шведского сервиса было зарегистрировано в России девять лет назад. Согласно данным «Спарк», 6 февраля 2023 года Spotify направил обращение для госрегистрации в связи с ликвидацией.

Напомним, что Spotify не работает в России с 11 апреля 2022 года. Такое решение руководство музыкального сервиса приняло «после тщательного анализа текущей ситуации». На сегодняшний день все сервисы Spotify, как и само приложение, недоступны на территории России.