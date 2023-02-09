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1 час назад

Kent, «Ява» и Lucky Strike уходят с российского рынка

Елена Прошина

Табачный производитель BAT, которому принадлежат бренды Kent, Lucky Strike и «Ява», планирует отдать российские активы партнёру и уйти из страны до конца года. Об этом сообщает Financial Times.

Kent, «Ява» и Lucky Strike уходят с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава компании Джек Боулз заявил, что предстоящая сделка может затянуться до следующего года, но говорить точно пока рано.

«Поскольку у меня нет хрустального шара, я не могу сказать точно. Но цель действительно состоит в этом. Мы хотим уйти в 2023 году», – заявил он.

Боулз также добавил, что на данном этапе проходят предварительные переговоры по передаче компании. По имеющимся данным, новым управляющим станет «СНС», которая сотрудничает с BAT с 1993 года.

Собирается ли компания оговаривать возможность выкупа предприятий в будущем, Боулз уточнять не стал. При этом табачный производитель также собирается уйти из Беларуси.

Ранее производитель пива Carlsberg объявил, что собирается продать российский сегмент бизнеса до середины 2023 года.

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