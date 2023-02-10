В Сбере рассказали о специальных сервисах для клиентов «СберПервого»

«Говоря о наших клиентах, мы говорим о том, что это люди, которые добились в жизни определенного успеха и уровня благосостояния, знают цену своему времени и дорожат своим комфортом. Чаще всего это топ-менеджеры, собственники среднего бизнеса и рантье — люди, которые живут на доход от капитала, и члены их семей. Мы помогаем таким клиентам организовать их daily banking, их банковскую рутину, так, чтобы она не отвлекала клиента от важных дел. И к тому же позволяем получать максимальные привилегии и бонусы от трат клиента. Например, в конце прошлого года мы отправили каждому нашему клиенту письмо, в котором было написано, какой у него личный кешбэк и сколько бонусов "СберСпасибо" мы вернули ему пропорционально его тратам за год», — рассказала Мария Поденко.