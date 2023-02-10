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2 часа назад

Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу

Лера Букина

Бренд и сайт книжной сети «Республика» планируют выставить на продажу. Стартовая цена активов - 53,5 млн рублей, сообщает газета «Коммерсант».

Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основателем «Республики» является владелец производителя продуктов «Дымов» Вадим Дымов. Всего насчитывалось 40 магазинов сети. Они функционировали в ряде городов, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

После пандемии компания столкнулась с проблемами, которые натолкнули владельцев торговой сети инициировать процедуру банкротства. Процесс начался в ноябре 2020 года. Убыток компании составил 120 млн рублей.

В результате все офлайн-магазины были переданы франчайзи. ООО управляло с тех пор только интернет-магазином. В настоящее время насчитывается восемь офлайн-точек сети в столице.

Эксперты отмечают, что «Республика» является известным брендом. Компанией мог бы заинтересоваться новичок в книжном ретейле, указали они.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Республика» в марте прошлого года.

Компании,Вадим Дымов,
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