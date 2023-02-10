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1 час назад

В отношении компании Маска начали новое расследование

Елена Прошина

В США начали еще одно расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink, которая подозревается в перевозке зараженных опасными патогенами имплантов обезьян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В отношении компании Маска начали новое расследование
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Комитет врачей ответственной медицины получил некие документы, подтверждающие, что при перевозке имплантов, извлеченных из мозга обезьян, Neuralink не упаковала их как следует. По версии организации, изделия могли быть заражены стафилококком, а также вирусом герпеса B, что несет собой большую опасность.

Соответствующие сообщения были направлены в американское Министерство транспорта. После этого было начато расследование. В самом ведомстве заявили, что относятся к делу «крайне серьезно».

«Мы проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink действовала в соответствии с федеральными установками и обеспечивает защиту своих работников и населения от потенциально опасных патогенов», - рассказал источник из Минтранса США.

Ранее в отношении компании уже было начато расследование по другому делу. Поводом стали эксперименты над животными. Как стало известно, за время проведения опытов за 5 лет погибло порядка 1,5 тыс. животных, в том числе более 280 обезьян, свиней и овец. Также были опыты ставились над крысами и мышами.

Компании,Минтранс РФ,
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