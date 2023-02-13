Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Банк Credit Suisse заморозил треть российских активов в Швейцарии

Российская Газетаиещё 4

Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков или 19 миллиардов долларов, пишет газета SonntagsZeitung.

Банк Credit Suisse заморозил треть российских активов в Швейцарии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из заблокированной суммы почти 4 миллиарда швейцарских франков - это средства россиян, попавших под санкции Берна, остальные 13,6 миллиарда принадлежат тем, кто находится под санкциями других западных стран, а также это - активы российского государства или банка России.

Но русских денег в стране гораздо больше, говорится в материале. Отмечается, что всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств.

По официальным данным властей Швейцарии, в стране заморожено российских активов на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков и заблокировано 15 объектов недвижимости, пишет РИА Новости.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители