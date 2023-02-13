Банк Credit Suisse заморозил треть российских активов в Швейцарии

Крупнейший швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда швейцарских франков или 19 миллиардов долларов, пишет газета SonntagsZeitung.
Из заблокированной суммы почти 4 миллиарда швейцарских франков - это средства россиян, попавших под санкции Берна, остальные 13,6 миллиарда принадлежат тем, кто находится под санкциями других западных стран, а также это - активы российского государства или банка России.
Но русских денег в стране гораздо больше, говорится в материале. Отмечается, что всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств.
По официальным данным властей Швейцарии, в стране заморожено российских активов на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков и заблокировано 15 объектов недвижимости, пишет РИА Новости.