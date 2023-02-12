Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд

В Швейцарии заморожено гораздо больше российских средств, нежели официально декларируют местные власти. Банк Credit Suisse заблокировал российские активы на 17,6 млрд франков. Официально Берн утверждал о 7,5 млрд.

О таком значительном расхождении сообщили газеты Le Temps и Sonntags Zeitung, передает ТАСС.

Журналисты уверяют, что реальная сумма замороженных активов РФ - 17,6 млрд (19 млрд долларов). Это треть всех российских средств, задекларированных в альпийской стране.

Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Еще 13,6 млрд – активы лиц, попавших под санкции в других государствах, средства российского ЦБ и государства.

Власти Швейцарии ранее сообщали, что в рамках санкций заблокировали российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,1 млрд), а также 15 объектов недвижимости.