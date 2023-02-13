Росавиация разрешила компании из ОАЭ обслуживать российские Airbus и Boeing

Советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко заявил, что из-за влияния западных санкций сильно сдвинулись сроки починки самолетов Airbus и Boeing. Об этом он сообщил на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023, сообщают «Известия».

По словам Терещенко, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца. Для исправления ситуации перевозчики прибегают к разным способам. Например, просят коллег из Китая и Ирана помочь с обслуживанием лайнеров. Также стало известно, что некоторые авиакомпании вместо ремонта сломавшихся деталей предпочитают покупать новые.

Представитель «Аэрофлота» рассказал, что российские авиакомпании обратились к Росавиации и Ространснадзору с просьбой в некоторых случаях увеличивать интервалы ремонта западных самолетов Airbus и Boeing. В то же время он обратил внимание, что это должно быть возможно лишь при наличии доказательств безопасности дальнейших полетов.