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1 час назад

Поставщик двигателей для КамАЗов получит 3,8 млрд рублей на расширение производства

Motor.ruиещё 1

Выдачу субсидии отечественному предприятию одобрил опорный банк госкорпорации «Новикомбанк». Выделенные средства помогут заводу реализовать программу импортозамещения, а также расширить линейку выпускаемой продукции. Кроме того, в реализации новых проектов поможет Фонд развития промышленности.

Поставщик двигателей для КамАЗов получит 3,8 млрд рублей на расширение производства
Фото: motor.rumotor.ru

3,8 миллиарда рублей позволят компании «Кама Дизель» расширить производство линейки собственных двигателей. Будущие моторы подойдут для эксплуатации в «КамАЗах», а также в строительной и агропромышленной спецтехнике.

По словам заместителя председателя правления «Новикомбанка» Алексея Кузнецова, сотрудничество «Кама Дизель», Фонда развития промышленности и банка позволит предприятию эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники. Топ-менеджер подчеркнул, что амбициозные задачи, которые стоят перед отечественным автопромом, трудно реализовать без поддержки банковского сектора.

В ноябре прошлого года глава госкорпорации «Ростех» сообщил, что собственное производство электронных комплектующих появится в России в течение двух лет. По мнению Сергея Чемезова, отечественный автопром испытывает дефицит компонентов.

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