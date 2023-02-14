IBM потребовала полмиллиона долларов с бывшей сотрудницы

Американская IT-компания IBM подала в суд на бывшего топ-менеджера своей «дочки» в Таиланде, утверждая, что специалист должна выплатить почти полмиллиона долларов за уход в конкурирующую фирму. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В иске в федеральный суд Нью-Йорка технологический гигант указал, что бывший генеральный менеджер в Таиланде Патама Чантарук нарушила договор, когда согласилась на руководящую должность в Accenture.

Чантарук начала работать в IBM с 2018 года и уволилась по собственному желанию в марте 2022 года, а через месяц устроилась в Accenture в качестве управляющего директора в Таиланде.

Юрист IBM утверждает, что компания выплатила ей бонусы на общую сумму более $470 тыс. в обмен на то, что Чантарук будет защищать конфиденциальную информацию компании и не будет участвовать в «конкурентном поведении в течение определенных периодов времени».

По версии американского техногиганта, быстрый переход в Accenture дает IBM право аннулировать бонус бывшей сотрудницы. В иске IBM говорится, что компания попросила Чантарук вернуть деньги, но она отказалась.