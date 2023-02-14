Кредиторы помешали «Нафтогазу» отложить выплату долгов

Группа кредиторов украинского «Нафтогаза» отвергла предложенный компанией план по реструктуризации ее долга, узнало Bloomberg. Они также помешали одобрению предыдущего плана, который позволил бы «Нафтогазу» отложить выплаты основной суммы долга и процентов на 835 миллионов долларов, по которым компания ранее допустила дефолт.

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Кредиторы уверены, что у «Нафтогаза» есть возможность произвести выплаты, а их собственного влияния хватит, чтобы помешать получить поддержку 75 процентов займодателей, необходимых для одобрения реструктуризации.

При этом инвесторы представили собственный план, который учитывает финансовое состояние украинской компании и «законные опасения относительно необходимости "Нафтогаза" в полной мере поддерживать экономику Украины и ее критически важную инфраструктуру» в условиях военного конфликта. Агентство отмечает, что хотя несогласие группы с предложением «Нафтогаза» может задержать устранение последствий дефолта, кредиторы не требуют ускорить выплаты или арестовать активы компании.

Речь идет об инвесторах, которые являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигаций, срок погашения которых изначально должен был наступить в 2024 году. По бумагам со сроком погашения в 2022 и 2026 годах «Нафтогаз» ранее объявил дефолт, а по евробондам на 2024 год удалось добиться реструктуризации.