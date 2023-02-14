ООО «Сеть Связной» инициирует собственное банкротство – оно обратится в Арбитражный суд Москвы с соответствующим заявлением, следует из сообщения, опубликованного на Федресурсе.

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Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком» числятся кредиторами компании.

В прошлом году к сети подали ряд крупных исков. В начале 2023 года суд принял решение о

взыскании со «Связного» долга в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion). Речь шла о сумме в 5 млрд рублей (с учетом неустойки - 598 млн рублей).

Кроме того, в конце прошло года судом был удовлетворен иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» авансового платежа в размере 839 млн рублей.

В связи с просрочкой по погашению задолженности летом прошлого года к ООО «Сеть Связной» и кипрской DTSRetail Ltd. были поданы иски со стороны Альфа-банка. Тогда речь шла о сумме в 6 млрд рублей. Позднее к «Связному» был подан иск 2,5 млрд рублей со стороны Совкомбанка. Это было сделано по аналогичной причине.

Как стало известно, в ноябре и декабре производство по этим искам прекратили.