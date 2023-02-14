Tata и Airbus заключили самую большую в истории авиации сделку

Индийская компания Tata покупает у европейского авиастроителя Airbus 250 пассажирских самолетов. Как заявил председатель Tata Sons Натараджан Чандрасекаран, эта сделка стала самым большим подобным соглашением в истории авиации. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«У нас сложились очень хорошие отношения с Airbus. Сегодня я рад объявить, что мы подписали письмо о намерениях приобрести 250 самолетов у Airbus», – сказал Натараджан Чандрасекаран во время видеоконференции, на которой также присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции Эммануэль Макрон.
Отмечается, что сделка включает в себя 210 узкофюзеляжных самолетов A320neo, а также ещё 40 широкофюзеляжных A350. Первые Индия собирается использовать для сверхдальних полётов по всему миру. При этом если компании Tata потребуется ещё больше самолётов, то руководство сможет расширить заказ у Airbus. По словам премьер-министра Моди, такая перспектива более чем реальна – Индия планирует занять третье место по величине гражданской авиации.
Политик также добавил, что подписанное соглашение отражает крепкое сотрудничеством между Индией и Францией. Кроме того, по прогнозам Моди, стране потребуются ещё 2,5 тысячи самолётов в ближайшие 15 лет.
«Сегодня наш сектор гражданской авиации является неотъемлемой частью развития Индии. Укрепление гражданской авиации является важным аспектом нашей Национальной стратегии в области инфраструктуры», – заявил он.
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