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9 минут назад

Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков

Lenta.ruиещё 1

Вашингтон планирует ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, пишет Reuters.

Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков
Фото: ТАССТАСС

Издание процитировало слова главы управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена, который предупредил о поиске возможностей для введения ограничений для других банков и финансовых учреждений.

«Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — подчеркнул он.

При этом агентство указало, что масштаб новых возможных ограничений не ясен. Политик указал, что США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции.

Из капитала «Циана» вышел американский банк

В декабре 2022 года стало известно, что Европейский союз (ЕС) в девятом пакете санкций расширил ограничения еще на три российских банка. У двух частных финансовых организаций — Московского кредитного банка и Дальневосточного банка — были заморожены активы. Для Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) ограничили проведение операций.

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