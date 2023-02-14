Стало известно о планах США ввести санкции против российских банков

Вашингтон планирует ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, пишет Reuters.

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Издание процитировало слова главы управления по координации санкций Госдепа США Джеймса О'Брайена, который предупредил о поиске возможностей для введения ограничений для других банков и финансовых учреждений.

«Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры», — подчеркнул он.