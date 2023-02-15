Издатели нашли способ обхода запрета на выпуск мировых бестселлеров

Российские издатели планируют обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в РФ с помощью саммари, который предполагает пересказ основных тезисов. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Эксмо-АСТ», в частности, издаст в таком формате мемуары принца Гарри.
«Автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», — пояснил гендиректор «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев.
Книга выйдет в аудио- и электронном форматах и в печатном виде. Первый тираж будет составлять 3 тыс. экземпляров.
Другой вариант этой книги в формате аудио от издательства Smart Reading выйдет в «ЛитРес». Там уточнили, что книга готовилась по запросу сервиса.
В «Эксмо-АСТ» называют саммари альтернативой принудительной лицензии, которая сможет «обеспечить доступность» популярных нон-фикшен-книг для россиян. Там планируют издать по тому же механизму и другие произведения.
Однако не все участники рынка считают саммари удачным ходом. В издательстве Individuum считают, что такой формат плохо повлияет на отношения с правообладателями, потому что, по сути, является «серой схемой». Ещё один собеседник издания среди издателей называет выпуск книг в пересказе «высокорисковым прецедентом» для всего рынка: если пересказ окажется близок к тексту оригинала, то велик риск взысканий со стороны правообладателей.