Российские стоматологи сообщили о нехватке импортных материалов

Российские стоматологи сообщают о сложностях с закупками некоторых импортных препаратов и материалов для лечения зубов. Так, практически исчезло популярное американское лекарство для местного обезболивания Убистезин. Его аналогом является отечественный Артикаин-Бинергия, но он менее эффективный, пишет РБК.

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Кроме того, перестал поставляться в Россию цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов (аналогов у него на российском рынке сейчас нет), наблюдается нехватка импортных боров, штифтов, фрез.