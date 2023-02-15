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1 час назад

Российские стоматологи сообщили о нехватке популярных зарубежных препаратов

BFM.RU

Российские стоматологи сообщают о сложностях с закупками некоторых импортных препаратов и материалов для лечения зубов. Так, практически исчезло популярное американское лекарство для местного обезболивания Убистезин. Его аналогом является отечественный Артикаин-Бинергия, но он менее эффективный, пишет РБК.

Российские стоматологи сообщили о нехватке импортных материалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, перестал поставляться в Россию цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов (аналогов у него на российском рынке сейчас нет), наблюдается нехватка импортных боров, штифтов, фрез.

По словам стоматологов, если не будет параллельного импорта, то многие позиции заменить будет просто нечем, поскольку российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка.

Компании,
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