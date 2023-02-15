Российские стоматологи сообщили о нехватке импортных материалов

Российские стоматологи сообщают о сложностях с закупками некоторых импортных препаратов и материалов для лечения зубов. Так, практически исчезло популярное американское лекарство для местного обезболивания Убистезин. Его аналогом является отечественный Артикаин-Бинергия, но он менее эффективный, пишет РБК.
Кроме того, перестал поставляться в Россию цемент «Витремер», который применяют при лечении зубов (аналогов у него на российском рынке сейчас нет), наблюдается нехватка импортных боров, штифтов, фрез.
По словам стоматологов, если не будет параллельного импорта, то многие позиции заменить будет просто нечем, поскольку российские производители не смогут закрыть потребности отечественного рынка.