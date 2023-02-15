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57 минут назад

Поставщик запчастей для самолетов заявил о «стрессе» российского авиапрома

Lenta.ru

Поставщик запчастей для самолетов, глава компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик заявил, что предприятия российской авиапромышленности находятся в «стрессе». Его слова приводит РБК.

Поставщик запчастей заявил о «стрессе» российского авиапрома
Фото: ТАССТАСС

Компания занимается материально-техническим обеспечением эксплуатации самолетов российского производства, в том числе Ту-204/214, Ил-96, Бе-200. Хоружик в ходе форума по техобслуживанию авиатехники MRO Russia ответил на вопрос, будет ли запущено серийное производство самолетов Ту-214 в Казани.

По его словам, в настоящее время поставщикам комплектующих «совсем не до самолета Ту-214».

«Все вы понимаете, на какие изделия эти датчики уходят, и они будут туда уходить. Поэтому промышленность сейчас находится в стрессе по гособоронзаказу», — подчеркнул руководитель предприятия.

В свою очередь представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявил, что в планах поставок Ту-214 нет изменений, рассматривается возможность производства до 20 таких самолетов ежегодно.

Собеседник РБК указал, что на Казанском авиазаводе уже запущено производство четырех машин в качестве первой партии, осуществляется выпуск деталей и отдельных компонентов. В дальнейшем в производство будут запущены параллельно несколько партий. Он не прокомментировал заявление Хоружика.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский раскрыл планы о том, что авиапарк компании к 2030 году будет на 70 процентов состоять из российских самолетов.

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