Работа американского бренда Converse в России продолжается, хотя ранее стало известно о планах компании покинуть рынок страны. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Отмечается, что с июня 2022 года – с момента появления новостей об уходе – магазины функционировали в России под старой вывеской и в обычном режиме. Вместе с тем, как уточняется в публикации, с февраля компания решила провести ребрендинг, который предполагает смену название на NCF и обновление цен на товары.

«Сейчас магазины продают любимые кеды, как в старые добрые. Только в 1,5–2 раза дороже», - уточнил автор поста.

Подчеркивается, что после обновления торговая марка станет мультибрендовой. Так, в торговых точках ожидается пополнение – туда ввезут продукцию различных брендов, в частности, Dr. Martens, UGG и Alpha Industries.