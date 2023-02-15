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1 час назад

Converse продолжил работу в России после заявлений об уходе

Лера Букина

Работа американского бренда Converse в России продолжается, хотя ранее стало известно о планах компании покинуть рынок страны. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Отмечается, что с июня 2022 года – с момента появления новостей об уходе – магазины функционировали в России под старой вывеской и в обычном режиме. Вместе с тем, как уточняется в публикации, с февраля компания решила провести ребрендинг, который предполагает смену название на NCF и обновление цен на товары.

«Сейчас магазины продают любимые кеды, как в старые добрые. Только в 1,5–2 раза дороже», - уточнил автор поста.

Подчеркивается, что после обновления торговая марка станет мультибрендовой. Так, в торговых точках ожидается пополнение – туда ввезут продукцию различных брендов, в частности, Dr. Martens, UGG и Alpha Industries.

В России нашли способ вернуть ушедшие алкогольные бренды

Ранее американская компания Nasdaq сообщила, что компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas лишилась €100 млн выручки в III квартале 2022 года в связи с приостановкой бизнеса в России.

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