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1 час назад

На Украине изъяли активы Олега Дерипаски на сумму более $273,5 млн

ТАССиещё 3

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста страны о передаче в государственную собственность активов российского бизнесмена Олега Дерипаски на общую сумму более $273,5 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

На Украине национализировали заводы Дерипаски на 20,3 млрд рублей
Фото: Газета.руГазета.ру

"По материалам СБУ Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, а также добывающих компаний "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Ежелевский карьер". Стоимость переданного Украине имущества составляет более 10 млрд гривен (более $273,5 млн)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СБУ утверждают, что бизнесмен якобы пытался скрыть свое отношение к активам на Украине.

Министерство юстиции Украины 10 января подало иск в Высший антикоррупционный суд об изъятии и передаче в собственность государства активов Дерипаски.

10 марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины, а утверждает президент. В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.

Компании,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Олег Дерипаска,Верховная Рада,СБУ,
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