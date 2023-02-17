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На Украине национализировали активы Дерипаски

На Украине национализировали заводы Дерипаски на 20,3 млрд рублей
© Газета.ру

`лужба безопасности Украины (СБУ) заявила о национализации активов, принадлежащих российскому бизнесмену `легу Дерипаске на сумму в 273 миллиона долларов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно его информации, суд удовлетворил иск Минюста Украины о передаче в собственность государства принадлежащих Дерипаске предприятий.

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода и компаний по добыче полезных ископаемых «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Их стоимость оценивается в 273 миллиона долларов.

В январе Украина ввела санкции против 182 российских и белорусских предприятий и трех предпринимателей, а также против 185 российских организаций и физических лиц, задействованных в перевозке по железной дороге военной техники и солдат.

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