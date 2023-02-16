ФРГ заблокировала продажу «Росатому» оборудования для турецкой АЭС

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) не предоставило Siemens Energy требующиеся разрешения для поставки комплексного распределительного устройства (КРУЭ) для атомной электростанции «Аккую» в Турции, которую строит российский «Росатом». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что BAFA не дала разрешения на экспорт документации. В Германии также опасаются, что КРУЭ могут отправить в Россию, несмотря на то, что такое оборудование изготавливается под определенный объект.

На фоне этого Анкара инициировала переговоры с Берлином об условиях, при которых поставка оборудования могла бы состояться. Разрешение могут предоставить в том случае, если специалисты Siemens Energy смогут проконтролировать ее доставку непосредственно до АЭС «Аккую», однако это повысит стоимость строительства (сейчас оценивается в $20 млрд), рассказал один из собеседников газеты.