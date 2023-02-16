Новый владелец заводов IKEA в России сохранит рабочие места

Компания "Лузалес" из Республики Коми, которая стала покупателем двух российских заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях, сохранит рабочие места на этих предприятиях, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

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Ранее газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря - замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщила, что правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". В пресс-службе главы Коми агентству уточнили, что "Лузалес" приобрел предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

"Сохранение рабочих мест и производственных мощностей – это, бесспорно, наш приоритет", - сказал представитель компании "Лузалес".

При этом, по словам представителя, "сделка находится в процессе завершения", но не уточнил параметров соглашения.

IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.