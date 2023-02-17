Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
23 минуты назад

В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

Lenta.ruиещё 1

В российских торговых сетях сократилось количество непродовольственных товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отчета аналитической компании NielsenIQ.

В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сегмент просел на 16,2 процента. В категорию входит бытовая химия, средства по уходу за собой, для гигиены и прочее. Еще на восемь процентов уменьшилось число детских товаров, на 3,8 процента — товаров для животных.

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сегмент просел в натуральном выражении на 11,1 процента, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7 процента. Весь рынок непродовольственных товаров (с учетом онлайна) он оценивает в 21,5 триллиона рублей.

В сети супермаркетов «Лента» сообщили, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Представители крупнейших торговых сетей – X5 Group, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Ашана» и «О’кей» информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что россияне начали активнее пользоваться кешбэками в 2022 года — за год клиентам начислили более 140 миллиардов рублей по подобным программам.

Компании,Михаил Бурмистров,Ашан,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий