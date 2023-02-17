Владелец ТЦ «Мега» намерен продать активы в России

Владелец магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговых центров «Мега» в России – Ingka Group – занялся поисками покупателей на свои площади. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

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Речь идет о недвижимости, общая площадь которой, по данным «INFOLine-Аналитики», составляет 2,3 млн кв.

Собеседники издания уточняют, что сделка затронет весь портфель недвижимости, имеющийся у группы на территории РФ. Также есть информация о переговорах с рядом потенциальных покупателей. Вместе с тем подчеркивается, что руководство еще не приняло окончательного решения по данному вопросу.

В пресс-службе Ingka Centers отказались от комментариев.

В «INFOLine-Аналитики» оценивают портфель компании примерно в $5 млрд. Там же допускают и установление скидки. В таком случае финальная цена сделки составит порядка $3 млрд.

Эксперты отмечают, что на фоне геополитической ситуации вести в России деятельность для Ingka Centers достаточно рискованно. Они полагают, что компании не удастся продать весь свой актив за один раз в связи с тем, что бизнес является слишком крупным.