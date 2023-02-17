Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Владелец IKEA и «Мега» решил продать всю свою недвижимость в РФ

Лера Букина

Владелец магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговых центров «Мега» в России – Ingka Group – занялся поисками покупателей на свои площади. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Владелец ТЦ «Мега» намерен продать активы в России
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о недвижимости, общая площадь которой, по данным «INFOLine-Аналитики», составляет 2,3 млн кв.

Собеседники издания уточняют, что сделка затронет весь портфель недвижимости, имеющийся у группы на территории РФ. Также есть информация о переговорах с рядом потенциальных покупателей. Вместе с тем подчеркивается, что руководство еще не приняло окончательного решения по данному вопросу.

В пресс-службе Ingka Centers отказались от комментариев.

В «INFOLine-Аналитики» оценивают портфель компании примерно в $5 млрд. Там же допускают и установление скидки. В таком случае финальная цена сделки составит порядка $3 млрд.

Эксперты отмечают, что на фоне геополитической ситуации вести в России деятельность для Ingka Centers достаточно рискованно. Они полагают, что компании не удастся продать весь свой актив за один раз в связи с тем, что бизнес является слишком крупным.

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд

Накануне РБК сообщил, что новый владелец двух заводов шведской компании IKEA - «Лузалес» - намерен оставить в компании сотрудников после того, как сделка по приобретению предприятий завершится.Фирма из Республики Коми намерена купить два завода ретейлера IKEA, которые располагаются в Ленинградской и Кировской областях.

Компании,Ikea,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий