Uniper оценивает возможность возврата кредитов на «Севпоток-2»

"В первом квартале 2022 года Uniper зафиксировала полное обесценение балансовой стоимости своих кредитов, а также начисленных процентов по Nord Stream 2 AG. В настоящее время проводится юридический анализ, чтобы выяснить, возможно ли вернуть часть или все предоставленные кредиты", - сказано в отчете.