Uniper оценивает возможность возврата кредитов на «Севпоток-2»

Германский энергоконцерн Uniper продолжает оценивать возможность возврата части кредитов, предоставленных на строительство "Северного потока - 2", говорится в отчете компании.
"В первом квартале 2022 года Uniper зафиксировала полное обесценение балансовой стоимости своих кредитов, а также начисленных процентов по Nord Stream 2 AG. В настоящее время проводится юридический анализ, чтобы выяснить, возможно ли вернуть часть или все предоставленные кредиты", - сказано в отчете.
Uniper выступал одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2".
Компания ранее признала в отчетности обесценение кредитов, выданных на строительство "Северного потока - 2", на сумму около €1 млрд.