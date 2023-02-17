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1 час назад

Uniper оценивает возможность возврата кредитов, выданных на проект "Северный поток - 2"

ТАСС

Германский энергоконцерн Uniper продолжает оценивать возможность возврата части кредитов, предоставленных на строительство "Северного потока - 2", говорится в отчете компании.

Uniper оценивает возможность возврата кредитов на «Севпоток-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В первом квартале 2022 года Uniper зафиксировала полное обесценение балансовой стоимости своих кредитов, а также начисленных процентов по Nord Stream 2 AG. В настоящее время проводится юридический анализ, чтобы выяснить, возможно ли вернуть часть или все предоставленные кредиты", - сказано в отчете.

Uniper выступал одним из финансовых инвесторов "Северного потока - 2".

Компания ранее признала в отчетности обесценение кредитов, выданных на строительство "Северного потока - 2", на сумму около €1 млрд.

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