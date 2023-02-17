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53 минуты назад

Названа возможная замена Siemens в проекте ВСМ Москва-Петербург

Лера Букина

Российский многоотраслевой холдинг «Синара», вероятно, станет концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсант».

Названа возможная замена Siemens в проекте ВСМ Москва-Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что группа уже подготовила необходимую для подачи заявки в правительство документацию. Концессии подлежит главный участок пути Крюково — Обухово протяженностью в 624,2 км.

Его строительство обойдется в 1,66 трлн рублей. За счет инвестиционной программы РЖД и бюджетных средств будут строить входы в Москву и Санкт-Петербург.

В настоящее время холдингом «Российские железные дороги» (РЖД) и «Синара» прорабатывается модель взаимодействия участников концессии. В компаниях не стали комментировать данный вопрос.

Благодаря строительству магистрали время в пути между городами сократится до 2 часов 15 минут. Проект был согласован в 2021 году. В то время строительство оценивалось Министерством транспорта в 1,7 трлн рублей.

Предполагалось, что немецкая Siemens будет партнером при строительстве ВСМ, однако из-за геополитической ситуации компания решила свернуть бизнес в России.

Компании,Коммерсант,Siemens,РЖД,
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