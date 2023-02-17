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1 час назад

В работе сервиса ЮMoney наблюдаются перебои

ТАССиещё 1

Перебои наблюдаются в работе сервиса электронных платежей ЮMoney, компания устраняет причины и рассчитывает на скорое восстановление функционала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЮMoney.

"Некоторые клиенты могут испытывать временные трудности с доступом к сервисам, но мы уже работаем над устранением причин. Скоро все заработает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе ЮMoney.

О ЮMoney

ЮMoney - финтех-компания в сфере платежной индустрии, физическим лицам она предлагает электронный кошелек, бизнесу - прием платежей с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. Входит в экосистему Сбера.

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