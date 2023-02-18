Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
27 минут назад

Раскрыт объем замороженных ФРГ российских активов

Илья Родин

В ФРГ по состоянию на сегодняшний день заморожено €5,32 млрд российских активов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минфина ФРГ.

Раскрыт объем замороженных ФРГ российских активов
Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что под ограничительные меры попали средства Банка России, подсанкционных юридических и физических лиц.

По данным агентства, в пятницу, 17 февраля, в Евросоюзе прошло заседание по вопросам блокировки и конфискации активов. Официальные лица заявили на мероприятии, что общий объем замороженных в Европе активов достиг €21,5 млрд.

МИД Франции: замороженные активы россиян нельзя передать на нужды Украины

Ранее сообщалось, что в Финляндии заморозили активы россиян на €187 млн. Под санкцию попали объекты элитной недвижимости, яхты, машины премиум-сегмента.

Компании,Банк России,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий