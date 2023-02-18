Раскрыт объем замороженных ФРГ российских активов

В ФРГ по состоянию на сегодняшний день заморожено €5,32 млрд российских активов. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минфина ФРГ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что под ограничительные меры попали средства Банка России, подсанкционных юридических и физических лиц.

По данным агентства, в пятницу, 17 февраля, в Евросоюзе прошло заседание по вопросам блокировки и конфискации активов. Официальные лица заявили на мероприятии, что общий объем замороженных в Европе активов достиг €21,5 млрд.