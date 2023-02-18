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1 час назад

Bloomberg: ради экономии денег Twitter закрыл в Индии два офиса из трех

Газета.Ruиещё 1

Twitter закрыл два офиса из трех в Индии в рамках программы Илона Маска по сокращению расходов и перевода IT-компании в прибыльный режим. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: ради экономии денег Twitter закрыл в Индии два офиса из трех
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что закрытые офисы располагались в мегаполисах Нью-Дели и Мумбаи. После ликвидации двух предприятий, головной офис Twitter продолжит управлять подразделением в Индии через штаб-квартиру в Бангалоре, где в основном работают инженеры.

В конце 2022 года Илон Маск сократил штат индийского подразделения Twitter на более чем 90%, уволив примерно 200 человек.

По данным Bloomberg, Twitter является важной платформой для Индии, поскольку на ней ведутся одни из самых горячих политических дискуссий. На одного только премьер-министра Индии Нарендру Моди в Twitter подписаны 86,5 млн человек. Кроме того, Индия является важнейшим рынком роста для американских IT-компаний, куда уже активно вливают деньги такие гиганты, как Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

Компании,Илон Маск,Нарендра Моди,Google,
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