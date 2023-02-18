Bloomberg: ради экономии денег Twitter закрыл в Индии два офиса из трех

Twitter закрыл два офиса из трех в Индии в рамках программы Илона Маска по сокращению расходов и перевода IT-компании в прибыльный режим. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что закрытые офисы располагались в мегаполисах Нью-Дели и Мумбаи. После ликвидации двух предприятий, головной офис Twitter продолжит управлять подразделением в Индии через штаб-квартиру в Бангалоре, где в основном работают инженеры.

В конце 2022 года Илон Маск сократил штат индийского подразделения Twitter на более чем 90%, уволив примерно 200 человек.