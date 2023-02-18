СМИ: Польша продолжает получать российскую нефть по «Дружбе»

Варшава неоднократно обещала не закупать российскую нефть, но продолжает импорт черного золота, сообщает FAZ со ссылкой на источники.
Отмечается, что северный участок нефтепровода «Дружба» поставляет энергоресурс в ФРГ и Польшу.
Власти Германии в январе 2023 года заявили о полной остановке закупок. На фоне этого, уточнил автор статьи, нефть по трубопроводу продолжает поступать.
Соответственно, предположил автор со ссылкой на данные источника, черное золото идет в Польшу.
Обозреватель пояснил, что Варшава не отрицает факт поставок российской нефти. Вместе с тем, власти страны заявляют о значительном сокращении закупок. По их данным, республике удалось заместить порядка 90% топлива из РФ альтернативными источниками.