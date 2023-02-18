СМИ: Польша продолжает получать российскую нефть по «Дружбе»

Варшава неоднократно обещала не закупать российскую нефть, но продолжает импорт черного золота, сообщает FAZ со ссылкой на источники.

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Отмечается, что северный участок нефтепровода «Дружба» поставляет энергоресурс в ФРГ и Польшу.

Власти Германии в январе 2023 года заявили о полной остановке закупок. На фоне этого, уточнил автор статьи, нефть по трубопроводу продолжает поступать.

Соответственно, предположил автор со ссылкой на данные источника, черное золото идет в Польшу.