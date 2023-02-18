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1 час назад

СМИ: Польша продолжает получать российскую нефть по «Дружбе»

Илья Родин

Варшава неоднократно обещала не закупать российскую нефть, но продолжает импорт черного золота, сообщает FAZ со ссылкой на источники.

СМИ: Польша продолжает получать российскую нефть по «Дружбе»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что северный участок нефтепровода «Дружба» поставляет энергоресурс в ФРГ и Польшу.

Власти Германии в январе 2023 года заявили о полной остановке закупок. На фоне этого, уточнил автор статьи, нефть по трубопроводу продолжает поступать.

Соответственно, предположил автор со ссылкой на данные источника, черное золото идет в Польшу.

Польша вдвое сократит импорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обозреватель пояснил, что Варшава не отрицает факт поставок российской нефти. Вместе с тем, власти страны заявляют о значительном сокращении закупок. По их данным, республике удалось заместить порядка 90% топлива из РФ альтернативными источниками.

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