Raiffeisenbank ограничил российские банки в валютных платежах

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) ограничила количество и объем валютных транзакций для всех российских банков, за исключением пяти игроков. Об этом написало издание Frank Media со ссылкой на сообщение представителя кредитной организации и информацию топ-менеджеров трех средних частных банков.

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По словам собеседника издания из RBI, банк с марта 2022 года постепенно снижает риски, в рамках чего недавно сократил свою корреспондентскую сеть в России до пяти банков. Что именно это за банки, не уточняется.

Остальные кредитные структуры в России получили индивидуальные указания относительно максимального числа платежей в американских долларах и европейской валюте, которые RBI готов обработать.

Ранее 18 февраля агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя RBI написало, что американский Минфин запустил расследование в отношении австрийской банковской группы из-за ее работы на территории России.