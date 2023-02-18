КамАЗ пожаловался на беспрецедентную нехватку работников

Издание Бизнес-Online утверждает, что кадровым проблемам КамАЗа было посвящено заседание Совбеза Татарстана в минувший четверг. В среднесрочной перспективе до конца десятилетия автогиганту потребуется нанять 20 тысяч новых сотрудников. Недобор рабочей силы сенсационный, ведь по итогам 2022 года численность персонала по всей группе технологической цепочки КАМАЗа составила 31 369 человек.

Фото: motor.ru motor.ru

Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин представил свой план решения кадровой проблемы. Во-первых, топ-менеджер предлагает вдвое увеличить количество бюджетных мест в колледжах и техникумах Закамья. Во-вторых, для будущих сотрудников КамАЗа в Набережных Челнах планируют построить арендное жилье по линии Госжилфонда. В-третьих, Когогин упомянул о необходимости ремонта общежитий и создании современных ресурсных центров.

Что касается денежного довольствия работников, то по данным автогиганта средняя зарплата сотрудников в 2022 году увеличилась на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигла 60 тысяч рублей. По меркам машиностроительного кластера предложение неплохое, но на соседних нефтехимических предприятиях в Татарстане платят больше. Например, на «Нижнекамскнефтехиме» зарплата за год выросла на 30% и достигла отметки 89 тысяч рублей.