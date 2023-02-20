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1 час назад

Российские нефтекомпании увеличили переработку на фоне эмбарго ЕС

Lenta.ruиещё 2

Несмотря на эмбарго Евросоюза (ЕС) на российские нефтепродукты и введенный западными странами потолок цен на них, нефтекомпании РФ за 15 дней февраля увеличили переработку нефти в феврале на один процент относительно января, почти до 787 тысяч тонн в сутки. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией на рынке источники.

Российские нефтекомпании увеличили переработку на фоне эмбарго ЕС
Фото: 

После отказа европейских трейдеров закупать нефть и нефтепродукты из РФ большая часть экспортных объемов в течение 2022 года была перенаправлена на азиатские рынки. Однако пока санкции не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России.

Нефтепереработка в России растет на фоне значительных выплат по демпферу, и в марте, по мнению экспертов, такая тенденция сохранится. При этом с марта власти собираются сократить добычу нефти в стране примерно на пять процентов, или на 500 тысяч баррелей в сутки, что может повлиять на объем переработки. Также экономика нефтепереработки значительно ухудшится с апреля, когда вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, предполагающие снижение субсидий по демпферу и фиксацию дисконта Urals к Brent при расчете нефтяных налогов, пишет газета.

Ранее «Ведомости» писали, что анонсированное вице-премьером России Александром Новаком мартовское снижение добычи российской нефти на 500 тысяч баррелей в сутки не повлияет на поставки за рубеж, речь пойдет о падении объемов переработки внутри страны.

Эмбарго Евросоюза и потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря прошлого года. С того момента стоимость основного российского экспортного сорта Urals находится на уровне 50 долларов за баррель при ценах на эталонный сорт Brent в районе 85 долларов, то есть дисконт превышает 30 долларов за баррель.

Компании,Александр Новак,Коммерсант,ЕС,
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