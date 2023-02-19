Сергей Катырин: Российскому бизнесу станет легче получать лицензии

Не секрет, что обязательных требований для бизнеса, по которым назначаются проверки, накопилось великое множество. Среди них и те, которые были приняты еще во времена СССР. Понятно, что с одной стороны медали - беспрепятственное развитие бизнеса в нашей стране, а с другой - безопасность людей. И чтобы сохранить баланс государство проводит так называемую регуляторную гильотину, чтобы отсечь все устаревшие, чрезмерные и порой невыполнимые требования к предпринимателям.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

К этой работе в современной истории не раз подступались, но самая масштабная реформа началась в 2021 году. С того времени, по данным правительства РФ, было проанализировано более 318 тысяч требований для бизнеса, из них свыше 143 тысячи отменено, а около 120 тысяч актуализировано. Эффект подсчитан: ежегодная экономия бизнеса составила около 200 миллиардов рублей.

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И на этом никто не собирается останавливаться. Работа продолжается. В этом году запланированы для пересмотра еще 800 избыточных требований для бизнеса. Так что у регуляторной гильотины еще много работы.

Например, российскому бизнесу станет легче получать лицензии. Это, кстати, было просьбой самих предпринимателей, к которой прислушались в правительстве.

Сейчас в России существует 54 вида деятельности, для которых нужна лицензия. И порядка 500 видов деятельности, так или иначе связанных с необходимостью получения разрешений, сертификатов, аккредитаций и так далее. Часть этих документов требуют переоценки на предмет того, насколько они актуальны и соразмерны по отношению к бизнесу.

Возникает логичный вопрос: что это за документы? В этом вопросе власти тоже советуются с бизнесом. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко провел совещание по оптимизации процессов в сфере разрешительной деятельности. И на нем говорили о необходимости получения от деловых кругов обратной связи по этой теме.

Торгово-промышленная палата РФ собрала все основные предложения от своих экспертов из рабочих групп по регуляторной гильотине, комитетов и советов. Сформировали 72 предложения по различным сферам предпринимательства - от здравоохранения и транспорта до азартных игр и экологии. И, конечно, не обошли вниманием общие вопросы разрешительной деятельности.

Полагаю, что реализация наших предложений, устранит многие проблемы, возникающих у бизнеса при получении лицензий, прохождении аккредитаций, декларировании продукции. Они включают, в том числе сокращение числа требуемых документов, уменьшение обременительных процедур.

Приведу пример. В лицензии на право вести деятельность по управлению многоквартирными домами нужно указывать перечень адресов этих домов. Эксперты палаты просят исключить эту норму, поскольку компания или индивидуальный предприниматель в этой сфере обладают профессиональными компетенциями и способны управлять любыми многоквартирными домами вне зависимости от их конкретных адресов.

Также наши эксперты называют избыточным требование предоставлять копии огромного числа документов при оформлении лицензии на экспорт драгоценных металлов. А требование к аттестации сварочного оборудования, материалов, персонала, технологий сварки в целом считают устаревшим. Так что здесь несомненно, требуется оптимизация процессов и отмена норм, усложняющих бизнес-процессы. Полный список предложений мы направили в правительство РФ.

В стране идет полномасштабная работа по оптимизации разрешительной деятельности. На портале госуслуг был запущен пилотный проект оформления лицензий, за счет чего количество документов и сроки получения разрешений за последние два года сократились в два раза. По некоторым услугам сроки вообще сведены к одному дню. К ним, например, относится аттестация на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях.