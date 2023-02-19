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1 час назад

В "Газпроме" рассматривают новые рынки

Майк Габриелян

«Газпром» изучает выходы на новые рынки и планирует построить магистральные газопроводы. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

В "Газпроме" рассматривают новые рынки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава компании не стал конкретизировать возможные маршруты, однако отметил, что азиатский рынок сейчас является самым динамично развивающимся на планете. В Азии постоянно растут объемы потребления.

«Мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», - сказал Миллер.

По его словам, диверсификации маршрутов, - это всегда полезная вещь, а ресурсов у компании «очень-очень много - и на многие-многие годы». Компания является лидером на мировом рынке энергетики и «опережает конкурентов на одно-два поколения».

Миллер добавил, что строительство новых магистральных газопроводов начнется «уже в самое ближайшее время».

«Газпром» 17 февраля отметил 30-летие со дня основания.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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