Нефтекомпании РФ увеличили переработку из-за эмбарго ЕС

Источники «Коммерсанта» сообщили об увеличении нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) России объема переработки сырья на 1% за 15 дней февраля в сравнении с январем. Показатель достиг 786,5 тыс. тонн в сутки.
Наращивание производства обусловлено запретом на импорт нефтепродуктов из России, который вступил в силу с начала февраля. Власти страны намерены сократить с марта добычу нефти примерно на 5%. Ситуация может отразиться на объеме переработки.
Газета обращает внимание на то, что после начала действия поправок в Налоговый кодекс положение российской нефтеперерабатывающей отрасли может ухудшиться в апреле. Речь идет о фиксации дисконта российской экспортной Urals к североморской эталонной Brent при расчете нефтяных налогов.
Проект закона об уточнении средней цены Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет рассмотрен верхней палатой российского парламента в среду.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о появлении у России теневого флота нефтяных танкеров. Он, как уточнил автор публикации, оценивается в 2,2 млрд и используется, чтобы экспортировать нефть и топливо в условиях западных санкций.
Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.