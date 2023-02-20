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23 минуты назад

Нефтекомпании РФ увеличили переработку из-за эмбарго ЕС

Лера Букина

Источники «Коммерсанта» сообщили об увеличении нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) России объема переработки сырья на 1% за 15 дней февраля в сравнении с январем. Показатель достиг 786,5 тыс. тонн в сутки.

Нефтекомпании РФ увеличили переработку из-за эмбарго ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наращивание производства обусловлено запретом на импорт нефтепродуктов из России, который вступил в силу с начала февраля. Власти страны намерены сократить с марта добычу нефти примерно на 5%. Ситуация может отразиться на объеме переработки.

Газета обращает внимание на то, что после начала действия поправок в Налоговый кодекс положение российской нефтеперерабатывающей отрасли может ухудшиться в апреле. Речь идет о фиксации дисконта российской экспортной Urals к североморской эталонной Brent при расчете нефтяных налогов.

Проект закона об уточнении средней цены Urals при расчете налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет рассмотрен верхней палатой российского парламента в среду.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о появлении у России теневого флота нефтяных танкеров. Он, как уточнил автор публикации, оценивается в 2,2 млрд и используется, чтобы экспортировать нефть и топливо в условиях западных санкций.

Действие санкций стран Запада началось с 5 декабря. Евросоюз больше не принимает российскую нефть, которая перевозится по морю. Страны G7 Австралия и ЕС приняли решение ввести ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Так, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

Компании,Коммерсант,Совет Федерации,ЕС,
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