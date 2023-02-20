Maersk продала последние активы в России

«Maersk заключила соглашение о продаже своих логистических площадок в Санкт-Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Продажа двух объектов является следствием принятого компанией в марте 2022 года решения о прекращении деятельности в России», — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, сделка, получившая все необходимые разрешения регулирующих органов в ЕС и России, закрыта и вступила в силу с 17 февраля. После приобретения объектов IG Finance Development Limited уже заключила соглашение с компанией «Ароса», крупным импортером продуктов питания в России, на управление этими складами, добавили в Maersk.