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17 минут назад

В ФАС обязали телеканал ТНТ снизить громкость рекламы

Чемпионат.com

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении телеканала ТНТ. Всё дело в слишком громкой рекламе: по данным экспертов, она превышала средний уровень громкости прерываемых программ более чем на 1,5 децибела, что противоречит закону. Он гласит, что в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.

В ФАС обязали телеканал ТНТ снизить громкость рекламы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В ФАС обязали ТНТ снизить громкость рекламных объявлений в течение 30 дней со дня получения уведомления. При невыполнении требований телеканалу будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее за аналогичное нарушение ФАС уже штрафовала НТВ. В 2020 году телеканал также использовал слишком громкую рекламу, за что выплатил 100 тыс. рублей.

Компании,ФАС России,
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