В ФАС обязали телеканал ТНТ снизить громкость рекламы

В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении телеканала ТНТ. Всё дело в слишком громкой рекламе: по данным экспертов, она превышала средний уровень громкости прерываемых программ более чем на 1,5 децибела, что противоречит закону. Он гласит, что в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости.