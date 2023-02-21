На российских складах скопились рекордные запасы картофеля

Производители картофеля из России столкнулись с проблемой сбыта продукции. Этот вопрос обсуждали на совещании в Минсельхозе 17 февраля, рассказали газете «Ведомости» два его участника. Факт совещания подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам собеседников издания, в настоящее время на складах находятся рекордные для этого времени года запасы картошки. По информации Министерства сельского хозяйства, в 2022 году валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% относительно 2021 года в сравнении с 2021 годом, до 18,7 млн т.

В связи с этим в ходе заседания представитель Картофельного союза предложил временно ограничить ввоз этого овоща на территорию России из других стран. В Минсельхозе выразили готовность к рассмотрению такого предложения. Также представитель министерства сообщил о продолжении стимуляции производства российских овощей.

Один из участников совещания объяснил проблему со сбытом картофеля высоким урожаем, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе.