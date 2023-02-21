Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

"Ведомости" сообщили, что у российских производителей картошки возникли проблемы со сбытом

Газета.Ru

Производители картофеля из России столкнулись с проблемой сбыта продукции. Этот вопрос обсуждали на совещании в Минсельхозе 17 февраля, рассказали газете «Ведомости» два его участника. Факт совещания подтвердил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

На российских складах скопились рекордные запасы картофеля
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседников издания, в настоящее время на складах находятся рекордные для этого времени года запасы картошки. По информации Министерства сельского хозяйства, в 2022 году валовой сбор этого овоща вырос на 4,3% относительно 2021 года в сравнении с 2021 годом, до 18,7 млн т.

В связи с этим в ходе заседания представитель Картофельного союза предложил временно ограничить ввоз этого овоща на территорию России из других стран. В Минсельхозе выразили готовность к рассмотрению такого предложения. Также представитель министерства сообщил о продолжении стимуляции производства российских овощей.

Один из участников совещания объяснил проблему со сбытом картофеля высоким урожаем, что спровоцировало снижение цен в оптовом секторе.

В первой половине ноября доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента Университета Синергия Алиса Храмова рассказала, что продажа продукции с истекающим или уже истекшим сроком — нередкое явление.

Компании,Игорь Караваев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий