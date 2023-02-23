Германская нефтегазовая компания списала свою долю в «Северном потоке»

Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.
Об этом говорится в отчёте компании.
«Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в отчёте.
В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.
Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.