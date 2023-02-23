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2 часа назад

Wintershall Dea списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений

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Германская нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

Германская нефтегазовая компания списала свою долю в «Северном потоке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится в отчёте компании.

«Из-за геополитической ситуации невозможно предсказать временные рамки и затраты на стабилизацию и восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции», — говорится в отчёте.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.

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