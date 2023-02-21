Крупный российский бизнес не раз предупреждали о риске столкновения с западной судебной системой. Об этом президент России Владимир Путин напомнил в послании Федеральному Собранию.

«Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так все и произошло», — сказал Владимир Путин.

По его словам, никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках, яхты и дворцы. Люди припоминают олигархам приватизацию и показную роскошь.