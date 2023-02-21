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1 час назад

Путин оценил работу российских банков

Елена Прошина

У России платежный баланс, поэтому ей не нужно занимать деньги за рубежом, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что банки РФ работают стабильно и устойчиво. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.

Путин оценил работу российских банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации, делового сообщества и деловых коллективов была обеспечена устойчивость экономической ситуации. В настоящее время российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.

«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить», - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что экономика России преодолела все риски и вышла на новый цикл роста.

Напомним, выступление Владимира Путина перед парламентариями проходит 21 февраля в Гостином дворе. В соответствии с Конституцией, глава государства обращается с посланием к представителям обеих палат один раз в год. В послании озвучены основных направления внутренней и внешней политики, также говорится о положении дел в стране.

Владимир Путин за историю своего правления дважды пропустил послание. В 2017 году мероприятие было перенесено на март следующего года. Также глава государства не обращался к Федеральному собранию в 2022 году. В конце декабря он сообщил, что выступление будет перенесено на начало 2023 года. Президент отметил, что ему нужно больше времени для подготовки и дополнительного анализа текущей ситуации.

Компании,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Банк России,
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