Путин оценил работу российских банков

У России платежный баланс, поэтому ей не нужно занимать деньги за рубежом, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. Он подчеркнул, что банки РФ работают стабильно и устойчиво. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии.
По словам президента, благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации, делового сообщества и деловых коллективов была обеспечена устойчивость экономической ситуации. В настоящее время российские банки работают стабильно и устойчиво, имеют запас прочности.
«Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить», - отметил Путин.
Он также подчеркнул, что экономика России преодолела все риски и вышла на новый цикл роста.
Напомним, выступление Владимира Путина перед парламентариями проходит 21 февраля в Гостином дворе. В соответствии с Конституцией, глава государства обращается с посланием к представителям обеих палат один раз в год. В послании озвучены основных направления внутренней и внешней политики, также говорится о положении дел в стране.
Владимир Путин за историю своего правления дважды пропустил послание. В 2017 году мероприятие было перенесено на март следующего года. Также глава государства не обращался к Федеральному собранию в 2022 году. В конце декабря он сообщил, что выступление будет перенесено на начало 2023 года. Президент отметил, что ему нужно больше времени для подготовки и дополнительного анализа текущей ситуации.