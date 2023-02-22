У индийской компании возникли проблемы при покупке российской нефти

Индийская государственная компания Hindustan Petroleum столкнулась с проблемой при оплате купленной российской нефти в связи с санкциями западных стран, вступивших в силу 5 декабря 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

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Он подчеркнул, что многие кредитные организации отказывают проводить платежные операции, чтобы не подвергнуть себя риску попадания под вторичные санкции, которые предусмотрены потолком цен на нефть.

По словам другого собеседника агентства, в текущий момент Hindustan Petroleum ищет альтернативные банковские каналы, чтобы не полагаться на западные или местные финансовые организации, находящиеся под влиянием США.

Ранее стало известно, что экспорт сырой нефти и мазута из Российской Федерации в Китай в январе достиг самого высокого уровня с начала спецоперации на Украине и превысил рекорд 2020 года.