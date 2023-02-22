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34 минуты назад

Более 60% компаний из Японии приостановили свою деятельность в России за год

Газета.Ruиещё 1

За прошедший год 60,6% японских компаний полностью или частично остановили свою деятельность в России. Об этом свидетельствуют данные доклада Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO).

Более 60% компаний из Японии приостановили работу в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В докладе отметили, что свыше 35% японских компаний продолжают работать в России, как и раньше.

В публикации указали, что 61,7% опрошенных среди причин приостановки деятельности назвали изменение политики по отношению к РФ со стороны штаб-квартир/представительств в Европе. 60% респондентов заявили, что добровольно ограничили деятельность из-за возможных репутационных рисков, которые связаны с деятельностью России на Украине. При этом лишь 4% компаний добавили, что полностью покинули российский рынок.

По данным JETRO, сейчас сложно понять, как дальше будет развиваться ситуация на российском бизнес-рынке. Однако за последние полгода число компаний, которые решили покинуть рынок РФ, стало расти.

13 февраля РБК, ссылаясь на исследование аналитиков Commonwealth Partnership (CMWP) писал, что лишь только 25% брендов из всех тех, которые заявляли об уходе с российского рынка, действительно его покинули и полностью закрылись. К ним, в частности, относится IKEA, Jysk, Decathlon, бренды группы H&M и часть брендов Inditex Group.

Компании,Ikea,
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