Heineken объяснил продолжение работы в России

Пивоваренный концерн Heineken подтвердил планы по уходу с российского рынка и оценил потери в сотни миллионов евро. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Концерн объяснил, что продолжает работать на российском рынке, хотя объявлял о прекращении производства и уходе еще в марте 2022 года. В сообщении компании говорится, что она «прилагает все усилия для поиска надлежащего покупателя в крайне трудных условиях» и ожидает найти его до конца первого полугодия. Списания достигнут 300 миллионов евро.

Таким образом в Heineken решили прокомментировать недавние публикации в СМИ. В частности, Reuters писало о том, что пивоваренная компания нарушила свои обещания уйти из России. Журналисты писали об обнаруженных в московских магазинах упаковках, произведенных месяцем ранее. Это компания объяснила разрывом техпроцессов производства и розлива пива.

«Нас спрашивают, вернемся ли мы в Россию. Сейчас все усилия направлены только на поиск покупателя и уход», — подчеркнули в компании.